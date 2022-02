Piemonte: leghista Allasia presidente Consiglio,FdI non vota

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Stefano Allasia, esponente della Lega, è stato confermato alla presidenza del Consiglio regionale del Piemonte. Questo l'esito del voto espresso oggi dall'Assemblea legislativa, riunita da remoto per il rinnovo di metà mandato dell'Ufficio di Presidenza. Allasia ha ottenuto 29 voti. Ci sono state anche 16 schede bianche. Fratelli d'Italia, come aveva annunciato il capogruppo Paolo Bongioanni, non ha partecipato al voto.

"I nostri alleati, Lega e Forza Italia, non hanno voluto riconoscere la presenza del loro alleato nell'Ufficio di presidenza: è l'unico caso in Italia", aveva sostenuto il capogruppo FdI Paolo Bongioanni, che ha definito Cirio un "Opossum, quell'animale che di fronte a un problema si finge morto". E ha annunciato che "se la votazione sarà fatta, non potrà non avere conseguenze".

"Non voglio dire che il sistema sia illegittimo, ma dietro a chi stava votando ho visto che passava gente. Fra l'altro la Pec resta nel pc di chi l'ha trasmessa, quindi il vulnus è implicito in questa modalità di voto", ha poi spiegato all'ANSA Bongioanni, subito dopo il voto che portato alla riconferma del leghista Stefano Allasia alla presidenza del Consiglio regionale. "Noi, come avevo detto in Aula - ha sottolineato - non abbiamo partecipato. E oggi - ha annunciato - ci incontreremo con il presidente Alberto Cirio". (ANSA).