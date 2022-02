Escursionista disperso in Valle Anzasca,in corso le ricerche

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 08 FEB - Soccorso alpino in azione da ieri sera in Valle Anzasca, una delle laterali dell'Ossola, per il mancato rientro di un 67enne. Partito da Drocala, una frazione del Comune di Calasca Castiglione, stava tornando nella sua casa di Domodossola quando dell'uomo si sono perse le tracce.

I soccorritori hanno sentito abbaiare in fondo a un profondo vallone il cagnolino del 67enne, ma le ricerche dell'uomo finora sono risultate vane. Il soccorso alpino sta operando sul posto con un drone in grado di rilevare la presenza delle persone grazie al calore corporeo.

Sul luogo dell'incidente, oltre agli uomini della X delegazione del soccorso alpino, sono presenti carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e squadre Aib. (ANSA).