No Tav 'bruciata casetta San Didero, gesto intimidatorio'

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - È stata distrutta da un incendio la costruzione che ospitava un punto informativo del movimento No Tav nel presidio di San Didero, in valle di Susa. In una nota, gli attivisti parlano di "ennesimo gesto vile e intimidatorio" e ricordano il mese scorso c'era stato il tentativo di incendio di un tendone. Tutto questo, aggiungono, "non fermerà certamente la nostra determinazione a presidiare luoghi teatro dello scempio della nostra valle". (ANSA).