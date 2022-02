City Angels senza sede, 'sindaco Torino ci aiuti a trovarla'

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - I City Angels, presenti a Torino dal 2005, rischiano di restare senza sede. Lo rende noto Mario Furlan, che della associazione è fondatore e presidente, in una lettera appello al sindaco Stefano Lo Russo perché "ci aiuti a trovarne una nuova, anche piccola, purché al piano terra: ci serve per caricare e scaricare cibo e vestiti che portiamo ai clochard".

Basco blu e giubba rossa, i City Angels sono volontari di strada che operano nelle zone che presentano le maggiori problematiche sociali, in molte città nei dintorni delle stazioni ferroviarie, svolgendo molteplici attività a favore dei più bisognosi. Dai senza fissa dimora, ai quali distribuiscono cibo, vestiti, coperte e sacchi a pelo, ai tossicodipendenti e agi alcolisti; dalle prostitute agli immigrati e agli anziani.

"In città abbiamo una sede, concessaci da un privato in corso Monte Cucco, ma purtroppo nel 2022 ci verrà tolta -spiega Furlan -. Chiediamo al sindaco Lo Russo di aiutarci a trovarne una nuova. Anche piccola". (ANSA).