Cambia ente controlli, ferma seggiovia di Jouvenceaux

(ANSA) - TORINO, 05 FEB - Da lunedì 7 febbraio si ferma la seggiovia quadriposto Jouvenceaux-Sarnas-Sportinia, manca il nulla osta dell'Ansfisa, ente deputato ai controlli. "E non ci è dato sapere quando si potrà ripartire. - protesta il sindaco di Sauze d'Oulx, Mauro Meneguzzi - Tutto questo a ridosso delle vacanze di Carnevale di un inverno già non semplice sia per il clima che per la pandemia. Un inverno che doveva e deve essere la ripartenza per il turismo montano, fermo da quasi 2 anni".

Il sindaco Meneguzzi ripercorre le tappe della vicenda: "Nell'estate 2021 il Comune di Sauze d'Oulx, a spese proprie, ha fatto eseguire i lavori per la revisione speciale, investendo circa 300mila euro. I lavori necessari sono stati correttamente validati. Poi il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 31 dicembre 2021 ha deciso per la chiusura dell'USTIF (l'ente sino ad allora preposto agli impianti) e di far subentrare nei controlli l'Ansfisa. Questo passaggio ha immobilizzato la prosecuzione dell'esercizio sino al termine della stagione invernale di questo importantissimo impianto di arroccamento che rimane uno degli accessi fondamentali per l'area sciabile di Sauze d'Oulx e per tutto il comprensorio della Vialattea".

Da lunedì sarà in funzione un servizio sostitutivo di bus diretto dai piazzali della frazione Jouvenceaux alla partenza della Seggiovia Prariond Sportinia dalle 9 alle 16, a spese del Comune.

"Purtroppo - conclude Meneguzzi - il caso della Jouvenceax-Sportinia non è l'unico in Italia, tocca altre importanti stazioni invernali piemontesi, lombarde e venete.

Chiedo ai colleghi Sindaci di unirsi alla mia protesta attivando tutti i canali istituzionali più vicini alle nostre Montagne".

