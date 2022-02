Teleriscaldamento, a Torino congresso EuroHeat&Power

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - Torino sarà capitale del teleriscaldamento. Dal 22 al 24 maggio 2023 ospiterà il 41esimo Congresso internazionale di EuroHeat & Power, il principale evento continentale dedicato al settore. La candidatura, realizzata da Turismo Torino e Provincia Convention Bureau con Airu (Associazione Italiana Riscaldamento Urbano) e il Gruppo Iren e con la partecipazione della Camera di Commercio, ha superato dossier provenienti da tutta Europa. A sostenere formalmente la candidatura della città sono stati numerosi stakeholder nazionali e locali - circa trenta - tra i quali il Ministero della Transizione Ecologica, Enea, Regione Piemonte, Città di Torino, Politecnico di Torino, Regione Lombardia, Politecnico di Milano oltre ai principali operatori e fornitori del teleriscaldamento. Il congresso sarà ospitato al Centro Congressi Lingotto e vedrà la partecipazione di circa 400 tra tecnici, operatori, aziende e associazioni di categoria da tutta Europa.

"Siamo molto soddisfatti - commenta Marcella Gaspardone Marketing, Public Relations & Convention Bureau Manager di Turismo Torino e Provincia - dell'acquisizione di questo congresso a testimonianza della ripresa, tanto attesa, della meeting industry, fondamentale per il rilancio del turismo congressuale e di Torino nel panorama internazionale". "Il Congresso di EuroHeat&Power è l'evento più importante a livello internazionale per il teleriscaldamento e il fatto che nel 2023 Torino sarà l'ospite di casa dell'Europa ci fa ben sperare in un rilancio del settore" osserva Lorenzo Spadoni, presidente Airu.

"Siamo orgogliosi del fatto che Torino diventi nel 2023 la capitale europea del teleriscaldamento. Iren ha saputo far apprezzare l'elevato livello di sostenibilità e di innovazione che caratterizza la rete metropolitana torinese, gestita da Iren Energia, che serve circa 670mila clienti, per 72,3 milioni di metri cubi di volumetria allacciati, e per la quale sono pianificati ulteriori significativi sviluppi" aggiunge Giuseppe Bergesio, amministratore delegato di Iren Energia. (ANSA).