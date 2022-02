Infrastrutture: 135mln al Piemonte per 4 progetti bandiera

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - Via libera dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) a quattro opere strategiche per il Piemonte. Sono la Novara-Vercelli, la Lombardore-Front, il terzo ponte sul Tanaro di Alba e la Tangenziale Sud-Ovest di Asti, per un valore complessivo di 135 milioni di euro finanziati attraverso il Fondo Coesione e Sviluppo. Per il governatore Alberto Cirio e l'assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi si tratta di "uno degli stanziamenti più rilevanti nella storia delle infrastrutture piemontesi, che dà il via ad opere sognate per anni e che oggi possono diventare realtà".

In particolare, il Cipess ha sancito oggi il finanziamento di 50 milioni di euro per la superstrada Novara-Vercelli, 25 milioni per la variante Lombardore-Front, 20 milioni per il terzo ponte sul Tanaro ad Alba (Cuneo) e 40 milioni per la Tangenziale Sud-Ovest di Asti, per cui si dovrà definire lo studio di fattibilità ai fini del perfezionamento della concessione. (ANSA).