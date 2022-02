Covid: Piemonte, incidenza tra studenti torna a calare

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - Aumentano da 1.486 a 1.897 i focolai di Coronavirus nelle scuole del Piemonte. Lo rileva il monitoraggio della Regione nella settimana dal 24 al 30 gennaio, periodo in cui le quarantene sono passate da 3.242 a 3.797. Per la prima volta dopo molte settimane, però, diminuisce l'incidenza del contagio, ovvero i nuovi casi su 100mila per le specifiche fasce di età.

Il calo più consistente si registra nella fascia 3-5 anni, con un'incidenza di 3.219.5 casi (-26%). Nella fascia 14-18 anni l'incidenza è di 2622.5 (-22,3%); in quella 11-13 anni di 3423.5 (-18,5%) e in quella 6-10 anni di 4266.8 (-16,5%), mentre nella fascia 0-2 anni è di 1841.6 (-16,2%).

Per quanto riguarda le vaccinazioni degli studenti, dei 313.000 studenti dai 12 ai 19 anni sono 262 mila gli aderenti alla campagna vaccinale, ovvero l'83,7%. Di questi, oltre 257.000 hanno ricevuto la prima dose. Sono invece oltre 247.000 i giovani che hanno completato il ciclo (94,2% degli aderenti e il 79% della platea potenziale). Sulla platea complessiva di 247.000 bambini dai 5 agli 11 anni, invece, 37.000 sono immunizzati naturalmente perché hanno avuto il Covid negli ultimi 6 mesi, mentre sono 210.000 i 5-11enni attualmente vaccinabili; al momento hanno aderito in 85.000 e di questi 55.000 hanno già ricevuto la prima dose (circa il 65% degli aderenti). Tutti gli aderenti nella fascia 5-11 anni hanno già la convocazione. (ANSA).