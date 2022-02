Agricoltura: azienda di Caluso tra imprese più 'green'

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - C'è anche un'azienda di Caluso (Torino), la Società Agricola dei Fratelli Robiola, sul podio nazionale di 'Agricoltura100', il concorso di Reale Mutua e Confagricoltura, nato nel 2020 con l'obiettivo di promuovere il contributo dell'agricoltura alla crescita sostenibile e al rilancio del Paese.

Il concorso valuta il livello di sostenibilità dell'impresa considerando il numero e l'intensità delle iniziative adottate in tutte le aree produttive. Il rapporto di Agricoltura100, realizzato da Innovation Team (società del Gruppo Cerved) ha preso in esame 2.162 imprese agricole (+16,9% rispetto alla prima edizione) sul totale delle 715 mila attive iscritte alle Camere di Commercio, applicando coefficienti basati su tre variabili: area geografica, dimensione aziendale, specializzazione produttiva.

L'azienda dei fratelli Paolo e Lorenzo Robiola, 38 e 30 anni, specializzata in coltivazioni foraggere e cerealicole, con allevamento di vacche da latte di razza pezzata rossa, si è piazzata terza nella classifica generale. Si tratta di un'azienda agricola biologica e biodinamica, che pratica l'allevamento bovino allo stato semi brado: ha 500 animali, di cui 200 in lattazione, su circa 200 ettari di terreno. (ANSA).