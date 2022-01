Spacciava crack vicino Maria Regina della Pace, arrestato

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - Spacciava crack vicino alla parrocchia Maria Regina della Pace, la chiesa del quartiere Barriera di Milano, a Torino, da settimane al centro delle cronache per l'allarme sicurezza. Un 16enne, senegalese in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri.

Prima di essere arrestato il giovane, che ha ingerito alcune dosi di droga, aveva venduto una dose a un tunisino, segnalato dai militari dell'Arma alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

I carabinieri, da metà gennaio, hanno disposto l'impiego di una Stazione Mobile nel quartiere, come ulteriore presidio di legalità contro gli episodi di criminalità segnalati nella zona.

Nei pressi della stessa parrocchia, la scorsa settimana è stato arrestato per spaccio un senegalese di 31 anni. (ANSA).