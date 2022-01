Ricca, Piemonte a Expo Dubai per recuperare dopo Covid

(ANSA) - DUBAI, 27 GEN - L'obiettivo della partecipazione della Regione Piemonte a Expo 2020 Dubai "è di andare a recuperare quello che abbiamo perso in questi due anni di pandemia" in termini economici e turistici. "Dobbiamo spingere sull'acceleratore in modo forte, per dare la possibilità alle imprese di potersi rialzare e a tutto l'indotto di poter tornare a essere quello che era prima. Expo è fondamentale, è una vetrina sul mondo che dà la possibilità a tutti di poter essere visibili, e con le caratteristiche e la voglia del nostro territorio di emergere, per noi diventa ancora più facile". Lo ha detto all'ANSA l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, a margine dell'evento "Road to 2025 - Fisu World University Games Winter" al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

"La regione sta investendo tantissimo nell'Expo e in tutto quello che è il contorno" e "a marzo saremo presenti, oltre che per la Sport Week, anche per le attività di promozione del nostro territorio. Lo sport è uno dei motori fondamentali che in sinergia con il Padiglione Italia ci può dare la possibilità di essere più visibili", ha sottolineato Ricca. "In questa legislatura, ci siamo posti l'obiettivo di trasformare il Piemonte nella casa dello sport, italiana ma anche internazionale. Nel 2022 siamo Regione europea dello Sport, e ci avviciniamo a un altro evento importantissimo presentato oggi, quello delle Universiadi invernali Torino 2025. Questo proietta Torino e il Piemonte sempre di più in un contesto internazionale di grande visibilità sportiva", ha spiegato l'assessore.

"Lavoriamo tutti i giorni affinché il volano del turismo sportivo possa essere sempre più forte, e ridare energia a un territorio che ha patito molto la pandemia". (ANSA).