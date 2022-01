Fs: sciopero personale addetto a circolazione domani 9-17

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Le segreterie regionali Piemonte dei sindacati Filt, Fit, Uilt, Ugl e Fast hanno proclamato uno sciopero del personale di Rete Ferroviaria Italiana addetto alla circolazione, dalle 9 alle 17 di domani venerdì 21 gennaio. Non sono previste modifiche al programma di circolazione delle Frecce e dei treni a lunga percorrenza. Per i treni Regionali, in Piemonte e nelle regioni limitrofe, assicurata la regolarità dei collegamenti pendolari con possibili leggere modifiche per le corse al di fuori delle fasce di garanzia.

Informazioni nelle stazioni e attraverso i canali informativi on line e new media del Gruppo Fs Italiane. (ANSA).