Tessile: Sublitex (Miroglio) apre sede commerciale Messico

Continua l'espansione in America di Sublitex (Gruppo Miroglio). L'azienda albese, che opera nella produzione di carta e film tecnici, ha aperto la nuova sede commerciale a Città del Messico, dopo la filiale statunitense in Florida. E' il secondo importante passo - spiega Miroglio - di un ambizioso piano di espansione internazionale che, nel triennio 2022-2024, vedrà la società approcciare nuovi mercati attraverso la creazione di nuove sedi commerciali, con l'obiettivo di offrire alla propria clientela, presente e futura, un servizio sempre più efficiente, veloce e personalizzato. Una strategia di differenziazione che si è negli anni rivelata vincente, permettendo all'azienda di contrastare gli effetti economici della recente pandemia e chiudere il 2021 con una crescita di fatturato del 30%.

"La nuova sede di Mexico City costituirà un ulteriore elemento strategico per i nostri progetti di espansione in America. Crediamo molto in questo mercato, che si dimostra decisamente ricettivo, soprattutto per quanto riguarda il segmento dei film sublimatici per arredamento ed edilizia. In questo ambito possiamo fornire risposte all'avanguardia grazie alla nostra divisione Architectural" spiega Giuseppe Lano, amministratore delegato di Sublitex.

L'apertura della filiale messicana si affianca a un rinnovato piano di investimenti - oltre 4 milioni di euro negli ultimi 2 esercizi - destinati allo stabilimento di Alba, dove ha sede il quartier generale dell'azienda e dove si realizza la totalità della produzione. La struttura albese è stata potenziata grazie alla recente creazione di un nuovo e moderno reparto di finissaggio tessuti water free, con l'obiettivo di implementare ulteriormente l'impatto sostenibile dei processi produttivi.

