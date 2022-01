La mostra 'Anita e le altre' a Torino prorogata al 20 febbraio

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - È stata prorogata fino al 20 febbraio la mostra Anita e le altre. Storie di donne del Risorgimento, molto apprezzata dal pubblico in questi due mesi di apertura al Museo nazionale del Risorgimento di Torino. C'è ancora tempo quindi per conoscere alcune tra le figure femminili che hanno contribuito, con modi di essere e sentire diversi, a una nuova definizione del ruolo delle donne nel corso del Risorgimento. Si inizia da Anita Garibaldi, di cui si sono celebrati i 200 anni della nascita. E con lei le altre: donne che seppero occupare spazi pubblici fuori dall'ambito esclusivamente privato. Alle protagoniste della mostra è dedicato l'evento "Anita e le altre…in musica e poesia", in programma sabato 22 gennaio alle 15.30. Nella sala Codici del Museo del Risorgimento sarà proposto al pubblico l'ascolto delle musiche e delle poesie ispirate alle figure femminili raffigurate nei dipinti esposti in mostra. I brani in programma sono soprattutto composizioni di Michele Novaro (autore dell'Inno nazionale) che fu particolarmente prolifico nel porre in musica le poesie di poeti patrioti come Giovanni Prati, Francesco Dall'Ongaro, Arnaldo Fusinato e Luigi Mercantini, ispirate all'universo femminile.

Saranno eseguiti anche brani strumentali tra i quali la Garibaldi Polka di Paolo Giorza, autore della famosa Bella Gigogin, accanto ad altre composizioni di autori minori come la Margherita Mazurca di L.Ottone, dedicata alla Regina Margherita, che com'è noto era appassionata della chitarra e del mandolino.

Relatore dell'incontro sarà il maestro Maurizio Benedetti, accompagnato dall'attrice Pina Porzio, che leggerà alcune poesie, testimonianze emotivamente coinvolgenti di come la donna sia stata interprete nei modi peculiari della femminilità, dello spirito e della storia del nostro Risorgimento. (ANSA).