Musica: Repin e il suo Stradivari in concerto a Torino

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - L'Unione Musicale inaugura la seconda parte della stagione il 19 gennaio al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino con uno dei concerti più attesi, che vede sul palco un duo di fuoriclasse come il violista Vadim Repin e il pianista Nikolai Lugansky impegnati in alcune delle più belle pagine di Ravel, Prokof'ev, Bartók e Brahms.

Grandi solisti, Repin e Lugansky sono artisti complementari, uniti da una solida collaborazione che dura da oltre vent'anni, testimoniata anche dalla loro incisione delle Sonate di Grieg, Janáček e Franck per Deutsche Grammophon vincitrice del BBC Music Award nel 2010.

Repin, nato in Siberia, è un enfant prodige: a 11 anni ha vinto tutte le categorie del Concorso Wienawski e a 17 è stato il più giovane vincitore di sempre del Concorso Reine Elisabeth di Bruxelles. Da allora non si è mai fermato e oggi, a 50 anni, continua a evolversi come interprete e come musicista con il suo leggendario violino Stradivari del 1733 appartenuto a Pierre Rode.

Anche Nikolai Lugansky, nato a Mosca in una famiglia di scienziati, si è imposto giovanissimo in prestigiosi concorsi come il Bach di Lipsia e il Cajkovskij. Apprezzato per la sua raffinatezza e versatilità, si esibisce in tutto il mondo come solista e al fianco delle maggiori orchestre, oltre a dirigere il Festival Rachmaninov di Tambov. (ANSA).