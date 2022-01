Covid: Torino, migliorano bambini ricoverati in intensiva

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - Stanno meglio i tre bambini affetti da Covid, ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Il piccolo di un mese e mezzo ricoverato il 24 dicembre è stato estubato ieri; migliorano anche due ragazzini di 11 e 12 anni. Tutti, secondo i medici che li hanno presi in carico, sono arrivati in ospedale con un quadro clinico compromesso.

In tutto nell'ospedale infantile torinese ci sono 13 pazienti ricoverati con il Covid. "Il 20-25% dei bambini che contraggono il virus - spiega Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell'ospedale Regina Margherita - sviluppano forme di long Covid e anche per questo i più piccoli vanno vaccinati, per prevenire problematiche fisiche e per scongiurare l'impatto psicologico e sociale che il virus può causare in loro. Un problema, anche questo, da non sottovalutare. Ma nel complesso - ha concluso Fagioli - sono ottimista, i bambini hanno buone capacità di ripresa e la terapia intensiva per loro è meno pesante che per gli adulti". (ANSA).