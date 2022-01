Arte: 'Sguardi aperti' in piazza Foroni, progetto Gam

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - Torna il progetto Incontri Illuminanti con l'Arte Contemporanea, avviato nel 2018 dall'Area Attività Culturali della Città di Torino con l'intento di attivare un public program legato alla rassegna Luci d'Artista.

La quarta edizione, dal titolo TrasformAzioni - promosso dalla Città di Torino, da quest'anno è realizzato in collaborazione con Fondazione Torino Musei e con la cooperazione dei Dipartimenti Educazione di Gam - Galleria Civica Arte Moderna e Contemporanea, Pav - Parco Arte Vivente, Fondazione Merz e Castello di Rivoli. Per la XXIV edizione di Luci d'Artista sono previsti quattro interventi, realizzati nelle Circoscrizioni 2, 3, 4 e 6 rivolti a pubblici differenti e collegati con la presenza, nei diversi contesti urbani, delle Luci.

Il Dipartimento Educazione della Gam propone un percorso dal titolo "Sguardi Aperti" che si articola in una serie di appuntamenti realizzati insieme a diverse realtà attive nel territorio della Circoscrizione 6 e con l'Istituto Comprensivo Gabelli - Pestalozzi. L'iniziativa nasce dalla possibilità che l'opera Vele di Natale dell'artista Vasco Are, inserita nel contesto del mercato rionale di piazza Foroni, sia vissuta da commercianti, abitanti e passanti nel suo pieno valore artistico e sociale. Al progetto collaborano i Bagni pubblici di via Agliè, l'Hub culturale di Via Baltea 3, il Flashback Lab a cura di Maria Chiara Guerra, alcune delle CaseBottega di cui Barriera in divenire coordinato da Cristina Pistoletto, come il collettivo Ventunesimo, i musicisti di Pietra Tonale e l'Associazione Culturale Neutopia. (ANSA).