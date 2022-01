Vaccini: Reale Group torna in campo coi suoi volontari

(ANSA) - TORINO, 02 GEN - Reale Group, in collaborazione con l'ASL Città di Torino, torna a contribuire alla campagna vaccinale. I suoi volontari, che si sono distinti nell'esperienza maturata nel 2021 presso il Reale hub CV-19, forniranno assistenza e accoglienza a chi si recherà presso l'hub vaccinale del Sermig.

"Il Piemonte è una regione fortunata, che accanto all'eccellenza e alla dedizione dei suoi operatori sanitari può contare sullo straordinario supporto del suo tessuto imprenditoriale, al nostro fianco fin dall'inizio di questa difficile pandemia, come ha fatto Reale Mutua, insieme ad altre importanti realtà piemontesi esempio virtuoso di responsabilità sociale. Di questo supporto prezioso siamo molto grati2, sottolineano Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, e Luigi Genesio Icardi, assessore regionale alla Sanità.

"Dopo la positiva esperienza del Reale Hub CV-19, continua la collaborazione con Reale Group - aggiunge Carlo Picco, direttore generale dell'Asl Città di Torino - Esprimo sincera gratitudine a Reale Foundation per l'impegno profuso nella campagna vaccinale e per la disponibilità dei suoi volontari nella gestione della delicata fase dell'accoglienza dei cittadini nell'Hub Vaccinale Sermig - Arsenale della Pace".

"Oggi, con grande orgoglio, ci rimettiamo a disposizione della Città di Torino e della Regione Piemonte - dichiara Luca Filippone, direttore generale di Reale Group - L'esperienza del Reale Hub CV-19 ci ha insegnato che pubblico e privato possono collaborare per il bene comune e siamo certi che questa nuova avventura confermerà l'efficacia della partnership". (ANSA).