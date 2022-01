Covid: Piemonte lascia zona bianca, da domani è giallo

(ANSA) - TORINO, 02 GEN - Dopo 28 settimane, il Piemonte lascia la zona bianca e si colora di giallo. L'ingresso nella nuova fascia, domani, coincide con la riapertura del Maxi Hub Vaccinale del Valentino. Un migliaio le persone già iscritte.

L'obbligo di mascherina all'aperto è in vigore da prima di Natale in base a una ordinanza regionale. Non ci sono limitazioni agli spostamenti e tutte le attività restano aperte.

Restano in vigore le regole sul certificato verde e su quello rafforzato. (ANSA).