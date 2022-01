Covid: vacanze in Via Lattea sicure, controlli continui

(ANSA) - TORINO, 01 GEN - "La situazione sanitaria nei Comuni della Via Lattea è sotto controllo e in linea con l'andamento nazionale". Così in una nota Giorgio Merlo e Mauro Maurino, sindaco e vicesindaco di Pragelato.

"I casi di positività al Covid sono costantemente monitorati e gestiti dagli organi competenti. Le stesse strutture ricettive possono contare sulla collaborazione delle Amministrazioni Comunali che sono in contatto continuo con le Asl di riferimento per le adeguate ed immediate valutazioni - osservano il primo cittadino e il suo vice -. Sul territorio è disponibile un residence con 10 mini appartamenti finalizzato ad ospitare eventuali casi di isolamento dei turisti. Inoltre le farmacie Jayme di Sestriere, Tintinelli a Sauze D'Oulx e l'ambulatorio medico/traumatologico del dott. Oprandi sempre a Sauze D'Oulx, sono a disposizione dei turisti e residenti per l'effettuazione dei tamponi".

Le vacanze sulle montagne olimpiche della Via Lattea sono dunque sicure. "Le stesse attività sportive permettono le passeggiate - con o senza ciaspole - sui vari percorsi individuati - sottolineano -. La gestione degli impianti di sci alpino e sci di fondo consentono di praticare queste discipline sportive in sicurezza e senza assembramenti. I controlli sono garantiti grazie al contributo decisivo dei carabinieri delle stazioni di Oulx, Cesana, Fenestrelle e Sestriere, la Polizia Locale ed un nucleo di Carabinieri in congedo. Insomma, una stagione invernale - quella che interessa l'intero comparto territoriale della Via Lattea - che, seppur con le note criticità dovute alla persistente pandemia, cerca di soddisfare le esigenze e le aspettative di migliaia di turisti che si recano nelle nostre valli in questo periodo". (ANSA).