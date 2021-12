Teatro Stabile Torino chiude bilancio in pari,+27% biglietti

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - Nonostante le difficoltà vissute dallo spettacolo dal vivo, la chiusura delle sale fino ad aprile, la riapertura al 100% ad ottobre e l'impennata dei contagi di dicembre con relativa ulteriore diminuzione del pubblico, il Teatro Stabile di Torino è riuscito a non 'chiudere' mai le proprie attività e a conseguire il pareggio di bilancio.

Tra attività teatrale e di danza, nel 2021 il Tst ha effettuato 443 alzate di sipario, + 21% sul 2020, di cui 282 recite di produzione e coproduzione e 161 recite di spettacoli ospiti. I titoli prodotti e coprodotti sono stati 23 e 28 gli spettacoli ospiti. Fortunatamente sono state annullate solo 4 recite a causa del Covid.

Il teatro è anche riuscito a salvaguardare l'occupazione: nel 2021 sono stati scritturati 240 persone tra artisti, tecnici, collaboratori, docenti, oltre ai 57 dipendenti a tempo determinato e indeterminato, per un totale di 30.535 giornate lavorative, +6,5% rispetto al 2020.

Numerosi anche i premi a partire dal Premio Ubu andato a 'Le sedie di Ionesco', firmato da Valerio Binasco, e il Premio Le Maschere del Teatro Italiano per la migliore attrice protagonista a Federica Fracassi Nel complesso lo Stabile ha registrato 73.010 presenze paganti, con una crescita del 7% rispetto al 2020. Senza tener conto degli spettatori dello streaming e dei lavori trasmessi su RAI5; gli incassi sono stati 1.011.517 euro, + 27,5% rispetto al 2020. "Tutto questo grazie al senso di responsabilità delle nostre maestranze e all'amore del pubblico", commentano il presidente e il direttore Lamberto Vallerino Gancia e Filippo Fonsatti. (ANSA).