Asti: Piero Ferrero (Fi) nuovo assessore comunale

(ANSA) - ASTI, 27 DIC - Nuovo assetto per la giunta comunale di Asti dopo le dimissioni di Mario Bovino. Al posto di quest'ultimo entra infatti in giunta Piero Ferrero, di Forza Italia, che avrà le deleghe alle Frazioni, ai Cimiteri e all'Ambiente. Le deleghe allo Sport e ai Sistemi informativi restano in campo al sindaco, Maurizio Rasero, mentre le partecipate passano all'assessore Renato Berzano, che fino ad oggi si era occupato di l'Ambiente).

"Ferrero è una risorsa preziosa e noi ci auguriamo che la sua carriera continui anche con le prossime elezioni", commenta il coordinatore provinciale di Forza Italia, e assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi. (ANSA).