Sculture Francesco Messina in mostra a Vercelli

VERCELLI, 16 DIC - E' terminato l'allestimento in Arca e nel Palazzo Arcivescovile di Vercelli di "Francesco Messina, prodigi di bellezza: 120 opere a 120 anni dalla nascita", retrospettiva che omaggia uno dei più grandi scultori italiani, celebre per il suo cavallo morente davanti alla sede Rai di Roma. La mostra, organizzata dal Comune di Vercelli, Arcidiocesi, Fondazione Messina e Nicola Loi di Studio Copernico, sarà inaugurata sabato alle 17,30 e sarà visitabile da domenica 19 dicembre fino al 27 febbraio, con ingresso gratuito.

Oltre alla pinacoteca arcivescovile e lo scrigno in cui in passato sono stati esposti quadri della collezione Guggenheim, un terzo polo espositivo in città è nell'ex chiesa di San Vittore. Oggi le porte di Arca si sono aperte in anteprima per un tour di giornalisti con i tre curatori della mostra, Marta Concina, Daniele De Luca e Sandro Parmiggiani, insieme con il sindaco Andrea Corsaro. In Arca sono esposti busti, ritratti, statue e cavalli, con un omaggio a Carla Fracci e altre celebrità; quattro fotografie, nell'ultima sezione della mostra, ritraggono la costruzione del Cavallo morente davanti alla sede Rai di viale Mazzini a Roma.