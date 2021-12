Rimborsopoli Piemonte, un anno e 7 mesi all'ex governatore Cota

Un anno e sette mesi di carcere: questa la condanna che la Corte di Appello di Torino ha inflitto all'ex governatore Roberto Cota per la vicenda Rimborsopoli degli ex consiglieri regionali del Piemonte La sentenza riguarda fra gli altri anche il deputato leghista Paolo Tiramani, attuale sindaco di Borgosesia, al quale sono stati inflitti un anno e cinque mesi, e la parlamentare Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia (un anno e sette mesi).

Il processo riguarda la regolarità dell'utilizzo dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi politici rappresentati in consiglio regionale fra il 2010 e il 2014. L'appello bis è stato celebrato per iniziativa della Corte di Cassazione che aveva annullato una sentenza precedente.

Il nodo da sciogliere, secondo quanto è emerso nel corso della discussione, era capire se i consiglieri regionali chiamati in causa siano o meno effettivamente colpevole del concorso in peculato commesso dai rispettivi capigruppo.

"In merito alle spese attribuite ai miei assistiti - aveva detto a questo proposito l'avvocato Guido Carlo Alleva, difensore di Cota e della parlamentare Augusta Montaruli (Fdi) - non vi furono comunicazioni, discussioni o anche semplici conversazioni con i capigruppo. Non vi furono insistenze, proteste o pressioni per ottenere il rimborso, né verso le segretarie, né verso chiunque altro. Si tratta di semplice presentazione di scontrini. Questo non è un contributo o un antecedente causale alla realizzazione di un peculato. Chiediamo quindi la assoluzione per non avere commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato".