Piemonte: Consiglio regionale approva variazione Bilancio

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato a maggioranza il Ddl della Giunta Cirio sulla variazione al Bilancio di previsione 2021-2023.

"Con questi interventi - sottolinea l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano - riusciamo a intervenire su alcune partite importanti. Fra le misure più rilevanti - spiega - l'incremento di 15 milioni per il rinnovo del contratto del servizio ferroviario con Trenitalia, l'incremento del fondo per il finanziamento degli accordi di programma finanziato con il rientro di fondi chiusi da Finpiemonte, i 2 milioni per l'Eurovision che si terrà a Torino nel maggio prossimo".

E ancora, elenca l'assessore, ci sono "1 milione per le realtà associative piemontesi; 1 milione e 250 mila euro per la protezione civile, 250 mila euro per il Sermig, 3 milioni e 880 mila euro per le Province". Ci sono poi ulteriori 650 mila euro per servizi dedicati ai più fragili e ai senza fissa dimora, 4,7 milioni per la difesa del suolo, 7 milioni per il trasporto pubblico locale, 1 milione per interventi urgenti riguardanti l'incolumità pubblica e 2,5 milioni per gli impianti sciistici.

