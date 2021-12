Orchestra Sinfonica Rai, 14 concerti in doppia data nel 2022

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - La sinfonia n.9 di Bruckner, affiancata da una scelta di parti sinfoniche tratte da Parsifal, l'ultima opera di Wagner, apre il 2022 dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Due date, il 5 e 7 gennaio, per i concerti diretti dal maestro Daniele Gatti, una delle bacchette prestigiose che si alterneranno nei 14 concerti in abbonamento e in doppia serata, fino all'inizio di maggio. Sul palco, oltre a Gatti, Daniel Harding, Ottavio Dantone, Jurai Valcuha, il direttore emerito Fabio Luisi, il direttore ospite principale Robert Trevino e il colombiano Andrés Orozco-Estrada, debuttante alla Stagione Sinfonica della Rai. Tra i solisti nomi prestigiosi come Patricia Kopatchinskaja, Hélène Grimaud, Veronika Eberle, Leonidas Kavakos, Julian Rachlin e Alexander Gaddjiev.

Oltre ai 14 concerti, il cartellone del 2022 dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Rai - presentato oggi a Torino - propone, in data unica, il concerto di Carnevale con Igudesman & Joo, quello di pasqua, con lo Stabat Mater di Rossini. le 4 serate di musica contemporanea raccolte sotto l'etichetta Rai Nuova Musica, 6 concerti da camera in programma la domenica mattina e alcune trasferte fuori sede. Tutti i concerti saranno trasmessi in live streaming su raicultura.it e in alcuni casi anche in tv su Rai5.

"I 14 concerti del 2022 si aggiungono agli 8 da ottobre a dicembre per una stagione pensata nella sua interezza e poi modificata in base ai protocolli e sempre all'insegna dalla prudenza che la Rai, più di ogni altro ente, ha sempre osservato, peraltro in modo che più giustificato", ha sottolineato Ernesto Schiavi, direttore artistico dell'Orchestra SinfonicaRai, ricordando la "stretta collaborazione instaurata con il Teatro Regio di Torino che, tra le altre iniziative in cantiere, porterà il suo coro al concerto di Pasqua.

Gli abbonamenti della Stagione sinfonica sono in vendita presso la biglietteria dell'Auditorium Rai, in piazza Rossaro a Torino, dal 9 al 29 dicembre, i biglietti per i singoli concerti e i carnet dal 30 dicembre. (ANSA).