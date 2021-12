Natale: nipote Ferrua sforna il panettone del centenario

(ANSA) - TORINO, 08 DIC - Per i 100 anni del panettone inventato dal nonno Pietro Ferrua a Pinerolo (Torino), il nipote Sergio ne presenta per le feste natalizie 2021 una versione aggiornata, creata in collaborazione con Davide Di Filippantonio, contitolare di Pan Bianch. Il vernissage è stato il 27 e 28 novembre, in occasione della rassegna 'Panettoni in vetrina', e ora il Panettone Pan Bianch si può trovare nei due punti vendita dell'azienda pinerolese. Si tratta del classico panettone piemontese, basso, con la granella di zucchero, uvetta e canditi che si rifà alla ricetta originale degli anni '20 del secolo scorso, ma leggermente modificata per essere più affine ai gusti attuali.

Pan Bianch sforna anche panettoni in altre tre versioni - fragoline di bosco e cioccolato bianco, gocce di cioccolato, mela candita e uvetta - insieme a tanti pani e prodotti e altri prodotti da forno, a cominciare da 'Evoluzione', un pane con le farine biologiche ricavate ogni anno dal grano più resistente tra i 7-8 seminati. (ANSA).