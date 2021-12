Montagna: tre interventi elisoccorso in Ossola

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 05 DIC - Tre interventi per l'elicottero del servizio di soccorso 118 oggi fra le montagne dell'Ossola (Vco). Da Borgosesia è intervenuta una squadra per recuperare due persone rimaste bloccate sulla ferrata di Croveo, in valle Antigorio. I due escursionisti sono stati recuperati e portati al campo sportivo di Baceno.

Lo stesso velivolo ha poi raggiunto il Rifugio Gattascosa, in alta Valle Bognanco, per una persona colta da malore.

In mattinata è stato soccorso un cacciatore che nella zona in gamba nella zona di Rivasco, in valle Formazza, rimasto ferito dopo una caduta. (ANSA).