Beneficenza: ad Alessandria la maratona dei Babbi Natale

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 DIC - Sono arrivati a piedi, correndo, e anche in moto, in bici, su Fiat 500. Accompagnati da banda musicale e sbandieratori. Per la domenica speciale organizzata dalla Fondazione Uspidalet, Alessandria è diventata la città dei Babbo Natale. Finalità dell'evento - il primo promosso dall'ente dopo la pausa Covid - era raccogliere fondi per donare all'ospedale infantile 'Cesare Arrigo' un sistema di monitoraggio emodinamico avanzato e non invasivo per la Terapia Intensiva pediatrica. L'obiettivo era quota 50mila euro.

Abito, cappello e barba si potevano acquistare nei negozi che hanno aderito all'iniziativa e, per i ritardatari, direttamente in piazza Marconi, dove è stato allestito il grande palco.

(ANSA).