Viaggio in Italia tra i vecchietti del '900 e la povertà

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - La bellezza del cinema del reale, del documentario, è da qualche anno un'eccellenza dell'industria cinematografica mondiale, e dunque anche italiana, un'eccellenza che sfida ad armi pari la fiction. È il caso di due lavori che passano oggi al Torino Film Festival: IL TEMPO RIMASTO di Daniele Gaglianone, viaggio tra i vecchietti d'Italia e i loro ricordi, e IL FRONTE INTERNO di Paola Piacenza.

Il primo lavoro nasce da un lungo viaggio in Italia iniziato nel 2019 grazie al progetto ARCHIVIO '900 (curato da ZaLab Film per Luce Cinecittà), ovvero la costruzione di un Archivio digitale dedicato alle memorie delle ultime persone che hanno vissuto il mondo e la vita prima delle grandi trasformazioni tecnologiche del '900.

IL FRONTE INTERNO di Paola Piacenza è invece un viaggio di 110 minuti tra Milano, Aosta, Torino e Palermo in compagnia di un giornalista con un passato ricco di reportage dalle zone di guerra del mondo, Domenico Quirico, alla ricerca di quegli inaspettati 'fronti caldi' del nostro Paese. Da qui Incontri con uomini e donne scivolati in territori privi di certezze, in zone di povertà e disagio, che impongono riflessioni sui modi e sui limiti della narrazione. (ANSA).