Golf: Mondiali universitari in Italia, a Torino in luglio

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - Torino ospita, dal 20 al 23 luglio al Royal Park I Roveri della Mandria, la 18esima edizione dei World University Championship Golf 2022. La massima competizione mondiale universitaria di golf torna così per la quarta volta in Italia, dopo le prime due edizioni di Cagliari e quella del 2006 di Torino. L'evento, che sarà incluso tra i tornei che contribuiscono a stabilire il World Amateur Golf Ranking, rientra nell'ambito delle manifestazioni internazionali organizzate dal Cus Torino che porteranno ai Giochi Mondiali Universitari Invernali 2025, insieme ai Campionati Mondiali Universitari di Ski Orienteering 2024, e sarà anche l'occasione per lanciare la Ryder Cup 2023, in programma a Roma.

"E' bello avere un altro momento di sport universitario in vista delle Universiadi 2025. Ho avuto il piacere di essere a Roma con Chimenti e discutere delle iniziative legate al golf in Piemonte. Saremo Regione Europea dello Sport 2022 e un Mondiale Universitario ci darà visibilità internazionale", commenta l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. "Siamo in sintonia per promuovere ogni disciplina e tipo di sport con grande attenzione al territorio e alle tematiche legate all'attività fisica - aggiunge l'assessore allo Sport della Città di Torino, Domenico Carretta -. Fare sistema è fondamentale: è necessario il confronto per costruire un percorso insieme vero le Universiadi". (ANSA).