Covid: scatta a Torino l'obbligo della mascherina in centro

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - Scatta oggi, a Torino, l'obbligo della mascherina in centro, nelle vie dello shopping e dei mercati, ma anche nei centri commerciali, al luna park, ai cortei e alle manifestazioni; e ancora attorno alle scuole, alle fermate dei mezzi pubblici e negli stadi. L'ordinanza firmata ieri dal sindaco, Stefano Lo Russo, è entrata in vigore a mezzanotte ed è in vigore h24. Nelle zone della movida, invece, l'obbligo è limitato alle ore più affollate, quelle che vanno dalle 17 alle 6 del mattino. Per i trasgressori sono previste multe da 400 a 1.000 euro.

Al via anche i controlli più serrati sul Green pass, con particolare attenzione alle aree più frequentate e nelle fasce orarie di maggior afflusso, decisi dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Raffaele Ruberto. Le verifiche a campione sul possesso della carta verde sanitaria viene esteso dalle stazioni alle fermate degli autobus urbani ed extraurbani; controlli anche nelle località turistiche e presso gli impianti sciistici. Per garantire l'intensificazione dei controlli verranno impiegate pattuglie aggiuntive delle Forze di polizia.

"Dovremmo tutti attenerci a quanto stabilito, eppure sono seduta qua da alcuni minuti e ho contato già 10 persone che passavano senza mascherina", dice una signora che sorseggia un caffè in un dehor in piazza Castello. Tra quelli che non la indossano, c'è chi sostiene di non sapere che fosse tornato l'obbligo. In via Roma la maggioranza delle persone, che comunque non sono molte per via del freddo pungente, non la indossa, mentre c'è chi si domanda come mai questa regola "valga solo per il centro città e non per le periferie". E a chi fa "notare che gli assembramenti maggiori sono stati registrati in Ztl, nel cuore della Movida, risponde che "in Barriera di Milano non sono da meno". Un po' più di mascherine nel mercato all'aperto di Porta Palazzo, in Piazza della Repubblica, anche se anche qui sono in molti quelli a trasgredire alla norma. Al punto che un ambulante, rivolgendosi a un cliente col visto scoperto, lo redarguisce: "incominciamo bene".