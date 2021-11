Covid: contagi contenuti, per Ecdc Piemonte resta 'green'

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - Nel report settimanale dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, il Piemonte si conferma una delle poche regioni 'green'.

"Nonostante la crescita del contagio su cui resta massima la nostra attenzione - sottolineano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi -, la nostra è una delle poche regioni in tutta Europa dove il contagio è ancora contenuto. Merito dei vaccini e dello sforzo che il nostro sistema sanitario accanto ai cittadini piemontesi sta facendo ininterrottamente ormai da quasi due anni per difenderci e portarci fuori da questa pandemia". (ANSA).