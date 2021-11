Gelate notturne, in pianura minime scenderanno a -7

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Novembre termina in Piemonte con venti di foehn e gelate notturne anche in pianura, con minime comprese tra -5 e -7. Sono le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) che oggi ha registrato -30,5 sul Monte Rosa, -14,8 sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere (Torino) , -10 al Colle della Lombardia, nel territorio di Vinadio (Cuneo); nel centro di Torino minima abbondantemente sopra lo zero, +1.2, a Cuneo +4,4. Ma la prossima notte dovrebbe essere moto più fredda. Qualche nevicata sulle Alpi è prevista per mercoledì, da giovedì il cielo tornerà sereno e riprendera a soffiare il foehn. (ANSA).