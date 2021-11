Coppa Davis: Croazia-Italia 1-0, Sonego perde con Gojo

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Lorenzo Sonego perde la prima sfida di Italia-Croazia, confronto valido per i quarti di finale della Coppa Davis. Il torinese cede a sorpresa contro Borna Gojo, n.279 al mondo.

Avanti per 4-1 nel primo set, il torinese perde 6-7 al tie-break. Sonego si riscatta nel secondo set, vincendo per 6-2, ma poi crolla nell'ultimo: 2-6 per il croato, l'Italia è sotto dopo il primo singolo. Adesso toccherà a Sinner provare la rimonta contro Cilic, a seguire il doppio Bolelli-Fognini contro Mektic-Pavic. (ANSA).