Trasporti: Lo Russo, Gruppo Ferrovie apre 'Dossier Torino'

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Ferrovie dello Stato apre un 'Dossier Torino', un tavolo di lavoro per affrontare il tema del potenziamento dei collegamenti ferroviari della città e le cui "prime valutazioni saranno fatte a gennaio". Ad annunciarlo il sindaco Stefano Lo Russo che ha incontrato oggi a Roma l'ad di Ferrovie Luigi Ferraris. "Sono numerosi i temi sul trasporto per lo sviluppo di Torino, aspetti essenziali per il futuro delle città", sottolinea Lo Russo, che giudica "strategico sviluppare il rapporto con Ferrovie a cui ho chiesto il potenziamento del Servizio Ferroviario Metropolitano e l'apertura delle stazioni Dora, Zappata, e San Paolo".

Il sindaco di Torino ha poi ribadito "la necessità di collegamenti veloci con Genova e Savona e la Valle D'Aosta e lo sviluppo della logistica sul traffico merci. Torino - dice Lo Russo - si candida a diventare sede della ricerca e sviluppo del gruppo Ferrovie sui temi della mobilità sostenibile e idrogeno.

E con Ferrovie c'è anche il tema dello sviluppo e della rigenerazione delle aree ferroviarie dismesse sulle quali si possono mettere in campo partnership anche in ambito culturale.

Su tutti questi argomenti - conclude Lo Russo - Ferrovie dello Stato avvierà un tavolo di lavoro interno chiamato Dossier Torino, le cui prime valutazioni saranno fatte a gennaio a Torino". . (ANSA).