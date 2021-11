Atp finals, Binaghi: "Italia protagonista in campo e fuori"

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - "Il tennis italiano trarrà un'ulteriore grande spinta da quanto fatto questa settimana. Noi italiani siamo stati protagonisti in campo e fuori". E' positivo il bilancio del presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, nell'ultimo giorno delle Atp Finals di tennis. "Siamo gratificati dai giudizi letti - aggiunge -. I giocatori dicono che è stato un torneo straordinario, meglio di Londra. Lo dice anche chi non era presente, come Federer, e i direttori di altri tornei. Gente che capisce cosa significa organizzare da zero, per la prima volta, una manifestazione di questa portata, in un clima difficile come quello che stiamo vivendo". (ANSA).