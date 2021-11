Rider vincono causa contro Uber Italy

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - I ciclofattorini di Uber Eats hanno diritto al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato: è il senso di una sentenza con cui il tribunale del lavoro di Torino ha condannato una società collegata, Uber Italy, al termine di una causa promossa da 10 Rider. Ai ricorrenti, l'azienda dovrà corrispondere la retribuzione per l'attività svolta oltre alle relative indennità. Sulla vicenda è in corso a Milano un procedimento penale per caporalato. (ANSA).