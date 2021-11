'Progetto Sandwich', il panino in tutte le cucine del mondo

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - E' un inno al panino, in tutte le sue declinazioni e a tutte le latitudini del mondo, ma anche un racconto e un manuale di tecnica per chi ama cucinare. "Progetto Sandwich. Cronache di barbecue, pane e viaggi", in 256 pagine, ricche di illustrazioni, ricette e consigli, è la prima fatica editoriale di Luca Barbiero, chef professionista, consulente aziendale e docente nella formazione professionale. Un viaggio dall'Italia ai paesi più lontani raccontando tutte le forme di quello che è lo street food più amato. "Chiunque - osserva Barbiero - si lascia tentare da una fetta di pane con qualche ingrediente goloso sopra. Adoro i sandwich perché trovo che siano la massima espressione dello street food. Il cibo di strada è la base della cultura di un popolo e la sua espressione più genuina. E' cultura che viene dal basso, sono le radici dei popoli, è la storia dell'umanità": Nel libro lo chef spiega come si preparano il pane e gli ingredienti che lo accompagnano, ma insegna anche le tecniche di cottura, parla di combustibili e di tipologie di legno.

'Progetto Sandwich' scritto con il mastro fornaio Rudy Marangon, ed edito da Excalibur, "è un manuale che si può utilizzare in mille modi diversi. Una parte tecnica, - spiega ancora Barbiero - una sezione in cui apprendere i segreti della panificazione, una sezione dedicata ai panini tipici dei vari paesi del mondo, una sezione di ricette, mix di cucina di vari livelli trasportata nei barbecue e chiusa tra due morbide fette di pane"