Scacchi: Torino campione d'Italia under 18

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Lo scudetto degli scacchi è a Torino. Una formazione under 18 della Società scacchistica torinese si è aggiudicata i Campionati italiani giovanili di categoria, che si sono svolti ad Acqui Terme (Alessandria). Il team subalpino - composto da Enzo Tripodi, Alberto Rotondaro, Nicolò Briata, Giada Rinaudo, Leonardo Catalano e Matteo Gatti - ha vinto cinque incontri su sei e ha terminato il torneo in vetta alla classifica precedendo di un punto la Mens Sana di Siena e l'Accademia Argento di Milano.

I campionati hanno raccolto in tutto una settantina di squadre per un totale di circa 350 giocatori. (ANSA).