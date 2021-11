Camera, in Project Room Vitale e il controllo del potere

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - Apre al pubblico il 3 novembre nella Project Room di Camera la mostra How to Secure a Country +, prima personale dell'artista Salvatore Vitale (Palermo, 1986) presentata in una istituzione italiana.

La mostra offre una riflessione sulle barriere fisiche e digitali, la visibilità e invisibilità delle autorità, il controllo sociale e le sue forme. Per l'occasione è stata avviata la collaborazione con Ogr Torino, che ospiterà un'installazione di Vitale durante i giorni della Art Week.

Il percorso espositivo, curato da Giangavino Pazzola, si compone di oltre quaranta opere appartenenti a due nuclei di lavori, relativi a ricerche realizzate da Vitale dal 2014. La maggior parte appartiene alla serie "How to Secure a Country +" (2014 - 2019) con cui Vitale racconta il sistema di sicurezza della Svizzera. Il percorso espositivo include due opere del progetto "Persuasive System", ricerca iniziata ancora in corso, sull'influenza della sorveglianza digitale nel controllo sociale degli individui. Sempre alle Ogr viene ospitata l'installazione di tre telecamere di sorveglianza che registrano in tempo reale il passaggio delle persone in una area delimitata. Le immagini verranno trasmesse in diretta sia sui grandi schermi allestiti nel foyer delle Ogr sia in due monitor installati a Camera.

L'installazione nelle Ogr verrà spenta dopo una settimana per rivivere nei video a Camera e rafforzare così l'idea di pervasività della sorveglianza nella vita sociale.

Vitale terrà un incontro aperto al pubblico il 25 novembre alle 18.30 a Camera e dal 26 al 27 novembre un workshop teorico-pratico, The Narrative Impulse. (ANSA).