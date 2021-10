Furgone travolge auto, morta giovane e ferita la madre

(ANSA) - NOVARA, 26 OTT - Una quindicenne è morta questa mattina in un incidente stradale a Cavaglietto, nel Novarese. Lo rende noto il 118.

L'auto su cui viaggiava la giovane è stata travolta da un furgone. Alla guida la madre, trasportata in elicottero in codice rosso all'ospedale di Novara. Sotto choc, ma illeso, il conducente del mezzo pesante. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. (ANSA).