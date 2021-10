Vino: 'Zerba Antica' premiata miglior iniziativa charity

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Riconoscimenti prestigiosi per Cantine Volpi, l'azienda della provincia alessandrina tra le più apprezzate realtà dei Colli Tortonesi. In particolare ha vinto il primo premio nella categoria 'Miglior iniziativa charity' del concorso Vini & Consumi Awards 2021 per l'azione a supporto del Piccolo Cottolengo Don Orione di Tortona. Un progetto benefico, 'Zerba Antica' he ha unito vino, arte e solidarietà attraverso un'edizione limitata di 600 etichette di Timorasso Derthona annata 2016 firmate dal giovane artista Memo Vithana, tutte vendute in pochissimo tempo.

Il Derthona Timorasso La Zerba 2019 ha vinto l'oro al Gilbert&Galliard e l'argento sia al Concorso Enologico Città del Vino che al The Global Organic & Vegan Wine. Sugli scudi anche le bollicine di Cantine Volpi: oro al Moscato Piemonte 2020 al Gilbvert&Gaillard, mentre il Concorso Enologico Città del Vino ha attribuito l'oro al Piemonte Pinot Nero Rosè Brut 2020 e l'argento al Piemonte Cortese Spumante 2020. "Siamo orgogliosi del riconoscimento all'iniziativa solidale Zerba Antica - commenta Marco Volpi, quinta generazione della famiglia in azienda - è un progetto nel quale crediamo fortemente: è il nostro modo di restituire, almeno in parte, tutto ciò che il meraviglioso ambiente umano e naturale dei Colli Tortonesi ci ha dato negli oltre 100 anni della nostra attività". (ANSA).