Trasporti: torinese J&L, tre nuovi hub in Europa

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - J&L Trasporti, la società torinese che da oltre 15 anni opera nel settore della logistica e del trasporto nazionale e internazionale di merci su strada, in particolare a servizio dell'automotive e delle white goods, ha aperto nel 2021 tre nuovi hub tutti strategici: a Lione in Francia, a Wroclaw in Polonia e a Timisoara in Romania, con l'obiettivo di specializzarsi sempre di più nel servizio di consegna espressa. L'azienda prevede di chiudere l'anno con un fatturato di oltre 7 milioni di euro e di assumere 20 persone entro il primo trimestre 2022.

Tutti i nuovi HUB sono direttamente collegati fra loro e con i 4 hub già esistenti in Italia - Torino, Oderzo, Pontedera, Bergamo - e grazie a questi collegamenti J&L Trasporti può garantire consegne groupage in 48 ore da e verso le regioni di pertinenza di ogni hub. "Abbiamo scelto di aprire 3 nuovi hub - spiega Ivan Senatore di J&L Trasporti - in tre paesi strategici.

Dopo la Legge Macron la Francia è una base molto importante per gestire le merci in transito da e verso Spagna e Uk. La Brexit ha spostato gli equilibri della logistica ma in J&L ci siamo strutturati e rafforzati nel 2021 proprio per restare competitivi e offrire ai clienti trasporti quotidiani da e verso l'Inghilterra. Allo stesso modo l'hub polacco è strategico per la centralità che ormai il paese ha assunto nella geografia della logistica europea mentre l'hub in Romania ci garantisce un corridoio fondamentale verso i Balcani. Se guardiamo al numero di imprese italiane presenti in Polonia e Romania, numeri peraltro in costante crescita, è facile comprendere come la scelta di rappresentare un supporto serio, affidabile e puntuale per le aziende del nostro paese non possa prescindere dall'investire in paesi quali Romania e Polonia". (ANSA).