Serie A: Torino-Genoa 3-2

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Torino batte Genoa 3-2 (2-0) nell'anticipo della 9/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputata sul terreno dello stadio Olimpico Grande Torino di Torino. I gol: nel primo tempo Sanabria e Pobega per il Torino al 14' e al 31'; nel secondo tempo Destro per il Genoa al 24', Brekalo ancora per i granata al 32' e Caicedo per i liguri l 35'. (ANSA).