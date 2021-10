Omicidio 'donna in rosso', domani accertamenti irripetibili

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - "Gli accertamenti scientifici hanno lo scopo di esaminare i reperti di trent'anni fa con le metodologie di oggi, sotto il profilo della genetica ma non solo, con l'intenzione di fare emergere eventuali nuovi elementi". Lo afferma all'ANSA Luigi Mitola, dirigente della Squadra Mobile della Questura di Torino che insieme al Servizio Centrale Operativo indaga sull'omicidio di Franca Demichela, la 'donna in rosso' per via dell'abito indossato quando, nel settembre del 1991, venne strangolata e poi gettata tra i rifiuti sotto un cavalcavia della tangenziale tra Moncalieri e La Loggia, nel Torinese.

Un cold case riaperto grazie alle nuove tecniche di investigazioni scientifiche, portata avanti in sinergia tra i tecnici della polizia di Roma e di Torino. "Le prime analisi inizieranno proprio domani - si limita ad aggiungere Mitola - ma per gli esiti ci vorrà comunque qualche giorno". Cinque le persone indagate, che per gli accertamenti irripetibili possono ora nominare legali e consulenti di parte. (ANSA).