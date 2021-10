Nocciola, Regione e Università alleate in progetto qualità

(ANSA) - ASTI, 22 OTT - In dieci anni è raddoppiata la superficie complessiva dei noccioleti in Piemonte, arrivando a 26 mila ettari e 9 mila aziende coinvolte. Un comparto in continua crescita che la Regione vuole sostenere anche con il lavoro di un gruppo di ricerca incaricato di sviluppare un progetto quadriennale, presentato oggi ad Asti. Il Settore Fitosanitario della Regione, la Fondazione Agrion, il dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino e Agroinnova saranno impegnate in un programma, che coinvolgerà l'intera filiera della corilicoltura, per valorizzare la nocciola Piemonte e modernizzare le imprese "Il tema nocciola, un'eccellenza del Piemonte merita un approccio scientifico chiaro e trasparente nel mondo agricolo, come abbiamo fatto nel mondo del vino", ha detto il presidente della Regione Alberto Cirio che ha fatto l'esempio del prezzo del cacao: "E' stato fermo per tre anni. Stabilizzare il mercato fa bene a tutti, garantendo un prodotto con uno standard qualititativo altissimo. Abbiamo una forza di consumo enorme, è una sfida che dobbiamo percorrere tutti insieme". (ANSA).