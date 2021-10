Torino: Coppa, cambiato pagina, torniamo a lavoro di squadra

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - "Torino ha da due giorni cambiato pagina. Chiediamo alla nuova amministrazione di rimettere al centro il dialogo, di condividere con noi le sue scelte.

Parliamoci, confrontiamoci. Torino è abituato a un lavoro di squadra". Così la presidente dell'Ascom di Torino, Maria Luisa Coppa, si rivolge al nuovo sindaco Stefano Lorusso, in occasione della presentazione dei dati del terzo trimestre 2021 sulla fiducia delle imprese del commercio.

"Sui grandi eventi serve un cambio di passo, una cabina di regia. Dalle Olimpiadi ai 150 anni al Salone del Gusto a quello del Libro c'è sempre stata una grande condivisione. C'era un assessore che ci convocava, che coordinava. Sulle Atp Finals la comunicazione è assente. Stiamo andando avanti con la Camera di Commercio e con Turismo Torino, ma è la Città che deve parlare", sottolinea Coppa. "Noi crediamo tanto in questi eventi che finiamo per dimenticare le criticità. Sperimenteremo la nuova amministrazione su Eurovision, da dicembre bisognerà lavorare su come la città accoglierà questo evento che non è di gastronomia e neppure di sport, ma di musica e porta giovani, stranieri". La priorità, prosegue Coppa, è Il lavoro "che può venire attraverso il turismo, la promozione della città, il commercio e la ristorazione: sono settori che creano posti lavoro per i giovani".

"La fiducia degli imprenditori è in crescita, ma c'è anche preoccupazione. Con l'arrivo della nuova amministrazione la fiducia non può che crescerei. Siamo sicuri che Lorusso metterà la serietà e determinazione che ha dimostrato in questi mesi al servizio della città e non potremo che avere risultati soddisfacenti", conclude Coppa. (ANSA).