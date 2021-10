Esercito: la Taurinense in Libano in una mostra fotografica

(ANSA) - TORINO, 16 OTT - In occasione del Salone del Libro, il Centro Commerciale Lingotto ha inaugurato la mostra fotografica 'Blue bricks for hope - La Taurinense in Libano', quaranta immagini che raccontano l'impegno degli uomini e delle donne della Brigata Alpina Taurinense nella Terra dei Cedri da febbraio allo scorso agosto, cui si affiancano momenti di vita quotidiana in Libano tra pandemia e crisi economica.

Resteranno esposte sino al 14 novembre.

"La mostra rappresenta non solo un modo di raccontare l'impegno dei nostri soldati e la vita di tutti i giorni di un popolo, ma è un esempio virtuoso di come Torino sappia costruire sinergie tra realtà diverse che si mettono in gioco e credono in progetti eterogenei, per promuovere cultura, arte e i valori di umanità e fratellanza tipici degli Alpini", commenta il generale di brigata Nicola Piasente, comandante della Taurinense.

La mostra nasce dalla collaborazione tra la Taurinense, il Centro Commerciale Lingotto, la Sezione di Torino dell'Associazione Nazionale Alpini e le società Nital-Nikon e Fowa-Printhouse. (ANSA).