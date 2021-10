Al Museo del Tessile Adam Stclair racconta il Kashmir

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - Offre scorci inediti del Kashmir la mostra di Adam Stclair che apre oggi al Museo del Tessile di Chieri. Il fotografo, antropologo e docente inglese, ma che vive e lavora a Torino, espone fino al 26 ottobre una selezione delle sue fotografie di viaggio e una collezione di manufatti di artigianato artistico di quella tormentata area nel cuore dell'Asia centrale.

Oltre a raffinati tappeti e stole, sono esposti strumenti tradizionali quali aghi uncinati per il ricamo a punto catenella, pettini e kani impiegati a telaio per oltre un secolo e persino un Corano Kashmiri. Le fotografie ritraggono bambini e adulti in abiti tradizionali, ambienti domestici e paesaggi, manufatti di alto artigianato e particolari di quegli stessi lavori d'arte tessile. Una produzione audiovisiva restituisce i suoni che erano parte integrante della vita quotidiana del Kashmir al tempo in cui furono effettuate le riprese - musica trasmessa da una stazione radio locale, l'adhān (chiamata islamica alla preghiera) da diverse moschee di Srinagar, il suono ubiquo della voga prodotto sul lago Dal da chi cerca un incontro o la fuga dal coprifuoco.

"Questa esposizione dalle diverse anime racchiude 'storie personali' che restituiscono il senso di cosa significa vivere in Kashmir, dove conflitto e lavoro ad ago coesistono - spiega Melanie Zefferino, presidente della Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile, e curatrice del ciclo di eventi 'Ars et Industria' - Le diverse tradizioni tessili del Kashmir sono presentate per la prima volta al Museo del Tessile in questa intrigante mostra, contestualizzandole attraverso immagini di grande impatto. Non solo nell'ottica di esaltare il valore estetico ed etnografico dei manufatti esposti, ma anche di riconoscere, attraverso la cultura materiale, la diversità come valore per l'essere umano". (ANSA).